Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bir yıldız daha

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı rövanş mücadelesi öncesinde gaza bastı. Sarı lacivertli ekip, bir yıldız için daha nabız yokladı.

Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Kanarya'nın gündemine bi yıldız daha geldi.

Sportif Direktör Devin Özek, İngiltere'de Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukraynalı sol bek Zinchenko'nun durumu masaya yatırıldı.

Oleksandr Zinchenko (AFP)Oleksandr Zinchenko (AFP)

BONSERVİSİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Arsenal yönetimi, 28 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, "Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız" mesajını iletti.

Oleksandr Zinchenko (AFP)Oleksandr Zinchenko (AFP)

ZINCHENKO'NUN ARSENAL PERFORMANSI

2022/23 sezonundan bu yana Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko, geçen sezon 23'ü olmak üzere toplamda 91 maça çıktı. Ukraynalı oyuncu bu süreçte 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

