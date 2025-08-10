Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bir yıldız daha

Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Kanarya'nın gündemine bi yıldız daha geldi.
Sportif Direktör Devin Özek, İngiltere'de Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukraynalı sol bek Zinchenko'nun durumu masaya yatırıldı.
BONSERVİSİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK
Arsenal yönetimi, 28 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, "Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız" mesajını iletti.
ZINCHENKO'NUN ARSENAL PERFORMANSI
2022/23 sezonundan bu yana Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko, geçen sezon 23'ü olmak üzere toplamda 91 maça çıktı. Ukraynalı oyuncu bu süreçte 3 gol attı ve 5 asist yaptı.