Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bir yıldız daha

Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Kanarya'nın gündemine bi yıldız daha geldi. Sportif Direktör Devin Özek, İngiltere'de Arsenal'in sportif direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukraynalı sol bek Zinchenko'nun durumu masaya yatırıldı.

Oleksandr Zinchenko (AFP) BONSERVİSİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK Arsenal yönetimi, 28 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, "Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız" mesajını iletti.