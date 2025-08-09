PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da Andre Almeida gelişmesi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündemin en sıcak ismi Andre Almeida. Bordo mavililerin listesindeki Portekizli futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor'un bonservisini almak için uğraş verdiği ve Valencia ile görüşmelerde bulunduğu Andre Almeida'da sona doğru yaklaşılıyor.

Yıldız futbolcu, takımından transferi için kulübünden kolaylık talep edip menajerine de talimat vererek sürecin kısa sürede bitirilmesini istemişti.

3 gündür takımla antrenman yapmayan Almeida, İspanyol temsilcisinin Torino ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

UGRINIC ALINDI

Valencia, Andre Almeida'nın transferi için yaptığı görüşmeler sırasında kadrosuna Filip Ugrinic ile güçlendirdi. Bu hamlenin ardından Trabzonspor'un mutlu sona daha yakın olduğu yorumlanıyor.

