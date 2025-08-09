Trabzonspor'da Andre Almeida gelişmesi

Trabzonspor'un bonservisini almak için uğraş verdiği ve Valencia ile görüşmelerde bulunduğu Andre Almeida'da sona doğru yaklaşılıyor.

Yıldız futbolcu, takımından transferi için kulübünden kolaylık talep edip menajerine de talimat vererek sürecin kısa sürede bitirilmesini istemişti.

3 gündür takımla antrenman yapmayan Almeida, İspanyol temsilcisinin Torino ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

UGRINIC ALINDI

Valencia, Andre Almeida'nın transferi için yaptığı görüşmeler sırasında kadrosuna Filip Ugrinic ile güçlendirdi. Bu hamlenin ardından Trabzonspor'un mutlu sona daha yakın olduğu yorumlanıyor.