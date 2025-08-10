Fransız devi Berke Özer'i istiyor!

Fransız kulübü Eyüpspor forması giyen milli kaleci Berke Özer'i transfer etmek istiyor. İki kulüp, 25 yaşındaki file bekçisinin transferi için görüşmelere başladı.
AVRUPA HAYALİ
Berke Özer, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Avrupa hedefini; "Şu anda bulunduğum yerden çok mutluyum. Ama Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var. Belçika'da oynadım, o kültürün içinde tekrar olmak isterim. Kulübün menfaatine uygun bir teklif olursa Avrupa'nın beş büyük liginde forma giymek isterim. Şu an dünyada kaleciler için en büyük ligin İngiltere olduğunu söyleyebilirim." sözleriyle anlatmıştı.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
6 milyon euro piyasa değerine sahip olan Berke Özer'in Eyüpspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.