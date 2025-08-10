Fransız devi Berke Özer'i istiyor!

Berke Özer (AA)

AVRUPA HAYALİ

Berke Özer, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Avrupa hedefini; "Şu anda bulunduğum yerden çok mutluyum. Ama Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var. Belçika'da oynadım, o kültürün içinde tekrar olmak isterim. Kulübün menfaatine uygun bir teklif olursa Avrupa'nın beş büyük liginde forma giymek isterim. Şu an dünyada kaleciler için en büyük ligin İngiltere olduğunu söyleyebilirim." sözleriyle anlatmıştı.