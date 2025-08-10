Cengiz Ünder'e Bologna kancası

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Serie A ekibi Bologna, 28 yaşındaki milli forveti kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Cengiz, daha önce 2017-2020 yılları arasında Roma formasıyla İtalya'da oynamış ve ilk Avrupa tecrübesini burada yaşamıştı.

CENGİZ'İN TERCİHİ KALMAK

Ancak yüksek yıllık ücreti ve takımda kalma isteği nedeniyle görüşmelerin yavaş ilerlediği bildirildi. Fenerbahçe yönetimi, Bologna'nın teklifini değerlendirirken oyuncunun kararını da bekliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC forması giyen Cengiz Ünder, toplam 25 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.