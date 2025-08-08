PODCAST CANLI YAYIN

Wilfred Ndidi'nin tanıtım videosunda transfer sürprizi

Beşiktaş, Leicester City’den 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi için yayınladığı özel tanıtım videosuyla taraftarlarının ilgisini çekti. Videonun finalinde yer alan gizemli sahne, siyah-beyazlı camiada yeni bir transfer beklentisi oluşturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Wilfred Ndidi'nin tanıtım videosunda transfer sürprizi

#LetTheGameBegin temalı tanıtım filminde, Ndidi'nin Beşiktaş efsaneleriyle buluştuğu anlar dikkat çekerken, videonun sonunda elinde çanta taşıyan bir motokuryenin yola çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha önce Tammy Abraham ve Orkun Kökçü için de benzer temalı videolar paylaşan Beşiktaş, bu hamlesiyle yeni transfer iddialarını güçlendirdi.

8 MİLYON EUROYA GELDİ
28 yaşındaki Nijeryalı orta saha, geçen sezon Leicester City formasıyla 30 resmi maçta 1 gol ve 5 asist üretti. Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda 65 kez forma giydi.

Beşiktaş, Ndidi için Leicester City'ye 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaşta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamleBeşiktaşta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz"
Borsa İstanbul
Gaziantep FK - Galatasaray | CANLI
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık