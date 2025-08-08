Wilfred Ndidi'nin tanıtım videosunda transfer sürprizi

#LetTheGameBegin temalı tanıtım filminde, Ndidi'nin Beşiktaş efsaneleriyle buluştuğu anlar dikkat çekerken, videonun sonunda elinde çanta taşıyan bir motokuryenin yola çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha önce Tammy Abraham ve Orkun Kökçü için de benzer temalı videolar paylaşan Beşiktaş, bu hamlesiyle yeni transfer iddialarını güçlendirdi.

8 MİLYON EUROYA GELDİ

28 yaşındaki Nijeryalı orta saha, geçen sezon Leicester City formasıyla 30 resmi maçta 1 gol ve 5 asist üretti. Ön libero, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nda 65 kez forma giydi.

Beşiktaş, Ndidi için Leicester City'ye 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Tecrübeli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.