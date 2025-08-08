Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir" Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze! MEB usulsüzlükleri tespit etti neşteri vurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil" Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
PODCAST CANLI YAYIN

Nicolo Zaniolo'ya yeni talip

Galatasaray’da forma giyen Nicolo Zaniolo için İtalya’dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan medyasının haberine göre, 26 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği, kadro içindeki yoğun rekabet ve yabancı sınırı nedeniyle belirsizlik yaşıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nicolo Zaniolo'ya yeni talip

Galatasaray yönetimi, Zaniolo için gelen transfer tekliflerine açık kapı bırakıyor. Daha önce Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven'ın ilgilendiği İtalyan yıldızın son talibi ise Serie A ekiplerinden Udinese oldu.

GEÇEN SEZON İTALYA'DA KİRALIK OYNADI

Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Atalanta ve Fiorentina formalarıyla kiralık olarak geçirdi. Her iki kulüpte de önemli süreler alan oyuncu, Serie A tecrübesini artırdı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun geleceği konusunda kararını yaz transfer döneminde netleştirecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı
Borsa İstanbul
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık