Nicolo Zaniolo'ya yeni talip

Galatasaray yönetimi, Zaniolo için gelen transfer tekliflerine açık kapı bırakıyor. Daha önce Flamengo, Benfica ve PSV Eindhoven'ın ilgilendiği İtalyan yıldızın son talibi ise Serie A ekiplerinden Udinese oldu.

GEÇEN SEZON İTALYA'DA KİRALIK OYNADI

Zaniolo, 2023-2024 sezonunu Atalanta ve Fiorentina formalarıyla kiralık olarak geçirdi. Her iki kulüpte de önemli süreler alan oyuncu, Serie A tecrübesini artırdı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun geleceği konusunda kararını yaz transfer döneminde netleştirecek.