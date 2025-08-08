Son Dakika
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile anlaştı!

İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers’ta forma giyen milli sol bek Rıdvan Yılmaz, eski takımı Beşiktaş’a geri dönüyor. İskoçya kaynaklı haberlere göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile anlaştı!

Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Rangers'a transfer olmuştu. İskoçya macerasında zaman zaman etkili performanslar sergilese de özellikle arka adale (hamstring) sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması istikrarlı forma şansı bulmasını engelledi.

Rıdvan Yılmaz Beşiktaş alt yapısından yetişti

SAKATLIK GEÇMİŞİ VE UZMAN YORUMU
Spor sakatlıkları uzmanı Dr. Rajpal Brar, transfer sürecinde Beşiktaş'ın oyuncunun sakatlık geçmişini titizlikle değerlendireceğini belirtti. Brar, "Hamstring sakatlıklarının tekrarlama riski dikkate alınmalı. Fiziksel uygunluk karnesi kusursuz değil ve bu yeni transferlerde her zaman bir endişe yaratır. Ancak Türkiye ligine aşina olması ve henüz 24 yaşında genç bir oyuncu olması önemli bir avantaj" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
2024-25 sezonunda Rangers formasıyla 29 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 asist üretti. Hücumdaki bindirmeleri, teknik becerisi ve savunma katkısıyla bilinen milli futbolcu, Beşiktaş'ın sol bek rotasyonuna yeniden güç kazandırmaya hazırlanıyor.

