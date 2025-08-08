PODCAST CANLI YAYIN

Alvaro Morata artık Como'ya çok yakın!

Galatasaray ve Como, Alvaro Morata konusunda anlaşmaya vardı. Morata'nın kiralık sözleşmesini sonlandırmak adına Como ile Galatasaray arasında yaklaşık 5 milyon Euro tutarında bir tazminat karşılığında anlaşma sağlandı.

Yeni sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Alvaro Morata ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Álvaro Morata, resmen Como'ya transfer oluyor. Galatasaray ile oyuncunun sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı.

GALATASARAY'A 5 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Morata'nın kiralık sözleşmesini sonlandırmak adına Como ile Galatasaray arasında yaklaşık 5 milyon Euro tutarında bir tazminat karşılığında anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, bu bedel karşılığında İspanyol golcünün ayrılığına onay verdi.

