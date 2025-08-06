Galatasaray geleceğe yatırım niteliğinde bir orta saha arayışında! Sarı-Kırmızılılar transferde kurallı oynuyor

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapma hazırlığında. Sarı-Kırmızılılar'ın radarına, Rus futbolunun parlayan yıldızlarından Matvey Kislyak girdi.



Matvey Kislyak (Sosyal Medya)



CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu futbolcu, merkez orta sahadaki dengeli oyun yapısıyla dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen sahadaki olgun performansıyla teknik heyetin ilgisini çekmiş durumda. Aslan'ın transfer planlamasında, yerli oyuncu statüsüne yakın yaş gruplarındaki oyuncular da önemli rol oynuyor.



Matvey Kislyak (Sosyal Medya)



2005 doğumlu olması sayesinde 2002 jenerasyon kontenjanında eli rahatlayacak Cimbom, Kislyak'ı "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor. Genç oyuncunun kulübü CSKA ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor...



Matvey Kislyak (Sosyal Medya)



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe de Kislyak için bilgi almış ve şartlarını sormuştu. Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken, 29 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Sezonu 4 gol ve 1 asistle tamamlayan genç orta saha, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre Kislyak'ın değeri 8 milyon Euro civarında.