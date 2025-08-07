Maç takvimi 7 Ağustos || UEFA Avrupa ve Konferans Ligi eleme turu maçları ne zaman? Bu akşam sahada hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme turları tüm hızıyla sürerken, 7 Ağustos akşamı futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak karşılaşmalar sahne alıyor. İşte günün programı ve öne çıkan detaylar...
7 AĞUSTOS HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
- 19:00 Lincoln Red Imps - Noah
- 19:00 Fredrikstad - Midtjylland
- 19:30 CFR Cluj - Sporting Braga
- 19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova
- 20:00 Hacken - Brann
- 20:30 PAOK - Wolfsberger AC
- 21:00 Zrinjski Mostar - Breidablik
- 21:00 Panathinaikos - Shakhtar Donetsk (Exxen)
- 21:30 FCSB - Drita
- 21:30 Servette - Utrecht
UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
- 19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
- 19:00 Aris Limassol - AEK Atina
- 19:00 Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia
- 19:00 Rosenborg - Hammarby
- 19:00 Milsami - Virtus
- 19:30 Banik Ostrava - Austria Wien
- 20:00 AIK - Györi ETO
- 20:00 Viking - Başakşehir FK (TRT 1)
- 20:00 Riga FC - Beitar Jerusalem
- 20:00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok
- 21:00 Polessya - Paksi SE
- 21:00 Vikingur Gota - Linfield FC
- 21:00 Anderlecht - FC Sheriff
- 21:00 Differdange 03 - FC Levadia
- 21:00 Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine
- 21:00 AZ Alkmaar - Vaduz
- 21:00 Levski Sofia - Sabah
- 21:00 Sparta Prag - FC Ararat-Armenia
- 21:15 Lausanne Sports - FC Astana
- 21:30 Lugano - Celje
- 21:30 Ballkani - Shamrock Rovers
- 21:30 Universitatea Craiova - Spartak Trnava
- 21:45 St Patricks - Beşiktaş (S Sport Plus)
- 21:45 Vikingur R. - Brondby
- 22:00 Hajduk Split - Dinamo Tirana
- 22:00 FK Partizan - Hibernian
- 22:00 Rapid Wien - Dundee United
- 22:00 Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa
- 22:00 Larne FC - Santa Clara