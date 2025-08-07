Maç takvimi 7 Ağustos || UEFA Avrupa ve Konferans Ligi eleme turu maçları ne zaman? Bu akşam sahada hangi takımlar var?

Son Dakika
Avrupa arenasında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme turu karşılaşmalarıyla futbolseverler bu akşam ekran başına kilitlenecek. Temsilcilerimizin sahaya çıkacağı kritik maçlar öncesi, 7 Ağustos maç takvimi merak ediliyor. İşte günün maçlarına ilişkin detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme turları tüm hızıyla sürerken, 7 Ağustos akşamı futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak karşılaşmalar sahne alıyor. İşte günün programı ve öne çıkan detaylar...

7 AĞUSTOS HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

  • 19:00 Lincoln Red Imps - Noah
  • 19:00 Fredrikstad - Midtjylland
  • 19:30 CFR Cluj - Sporting Braga
  • 19:30 AEK Larnaca - Legia Varşova
  • 20:00 Hacken - Brann
  • 20:30 PAOK - Wolfsberger AC
  • 21:00 Zrinjski Mostar - Breidablik
  • 21:00 Panathinaikos - Shakhtar Donetsk (Exxen)
  • 21:30 FCSB - Drita
  • 21:30 Servette - Utrecht

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

  1. 19:00 Kauno Zalgiris - Arda Kardzhali
  2. 19:00 Aris Limassol - AEK Atina
  3. 19:00 Araz Nahçıvan - Omonia Nicosia
  4. 19:00 Rosenborg - Hammarby
  5. 19:00 Milsami - Virtus
  6. 19:30 Banik Ostrava - Austria Wien
  7. 20:00 AIK - Györi ETO
  8. 20:00 Viking - Başakşehir FK (TRT 1)
  9. 20:00 Riga FC - Beitar Jerusalem
  10. 20:00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok
  11. 21:00 Polessya - Paksi SE
  12. 21:00 Vikingur Gota - Linfield FC
  13. 21:00 Anderlecht - FC Sheriff
  14. 21:00 Differdange 03 - FC Levadia
  15. 21:00 Olimpija Ljubljana - Egnatia Rrogozhine
  16. 21:00 AZ Alkmaar - Vaduz
  17. 21:00 Levski Sofia - Sabah
  18. 21:00 Sparta Prag - FC Ararat-Armenia
  19. 21:15 Lausanne Sports - FC Astana
  20. 21:30 Lugano - Celje
  21. 21:30 Ballkani - Shamrock Rovers
  22. 21:30 Universitatea Craiova - Spartak Trnava
  23. 21:45 St Patricks - Beşiktaş (S Sport Plus)
  24. 21:45 Vikingur R. - Brondby
  25. 22:00 Hajduk Split - Dinamo Tirana
  26. 22:00 FK Partizan - Hibernian
  27. 22:00 Rapid Wien - Dundee United
  28. 22:00 Rakow Czestochowa - Maccabi Haifa
  29. 22:00 Larne FC - Santa Clara
