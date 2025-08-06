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Fenerbahçe'de Douglas Luiz alarmı!

Orta sahada Fred'e etkili bir partner arayan Fenerbahçe, daha önce gündemine aldığı Douglas Luiz için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Douglas Luiz alarmı!

Sofyan Amrabat'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Fred'in yanına etkili bir transfer yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma için gerekli çalışmaları sürdüren Sarı-lacivertlilerde, Douglas Luiz ismi yeniden gündeme geldi.

Douglas LuizDouglas Luiz

Fenerbahçe, Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un gelecek planlarında yer vermediği Brezilyalı orta saha oyuncusunu geçtiğimiz haftalarda radarına almış olsa da bir ilerleme sağlanamamıştı. Yönetimin, Luiz konusunda çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Torino ekibinde 27 maça çıkan Sambacı, gol katkısı yapamadı.

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