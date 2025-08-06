Fenerbahçe'de Douglas Luiz alarmı!

Sofyan Amrabat'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, Fred'in yanına etkili bir transfer yapmak için yoğun mesai harcıyor.



Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma için gerekli çalışmaları sürdüren Sarı-lacivertlilerde, Douglas Luiz ismi yeniden gündeme geldi.