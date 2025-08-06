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Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in, yaşadığı fiziksel değişim İspanyol gazetesi tarafından manşetten yer verildi.

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Arda Güler İspanya'da manşetlerde!

Real Madrid'in ve A Milli Takımın yıldız oyuncusu Arda Güler, İspanyol gazetelerin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

20 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun fiziksel gelişimi, AS gazetesi tarafından manşetten verildi. Haberde, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana 10 kilo kas kütlesi kazandığı aktarıldı.



Milli oyuncunun bu değişimindeki en büyük etkenin; bir kondisyoner, bir fizyoterapist ve bir aşçıyla birlikte yaşıyor olması olduğu belirtildi.

2023 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 24 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Güler, Madrid ekibiyle 61 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 12 gol, 11 asist kaydetti.

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