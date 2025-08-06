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Ardon Jashari rekor bonservisle Milan'da

Serie A devi Milan, yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı-siyahlılar, ön libero bölgesini Club Brugge forması giyen Ardon Jashari ile güçlendirdi. 23 yaşındaki Arnavut yıldız, 39 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi:
Ardon Jashari rekor bonservisle Milan'da

Bu transferle birlikte Ardon Jashari, Belçika Pro League tarihinin en pahalı futbolcu satışı olarak rekor kırdı. Daha önceki rekor, 2022 yılında yine Milan'a transfer olan Charles De Ketelaere'ye aitken, Jashari'nin 39 milyon euroluk bonservisiyle bu rekor geride kaldı.

LİGİN MVP'Sİ SEÇİLDİ
Geçtiğimiz yaz Lucerne'den Club Brugge'e transfer olan Ardon Jashari, Belçika Ligi'nde geçirdiği ilk sezonda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 52 resmi maçta forma giyen genç yıldız, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Jashari, sezon sonunda Belçika Ligi'nde "Yılın Futbolcusu" (MVP) ödülünün sahibi oldu.

CHELSEA VE LEVERKUSEN PEŞİNDEYDİ
Jashari, Club Brugge'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Chelsea ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin de radarına giren genç oyuncu, tercihini Milan'dan yana kullandı. Arnavut futbolcu, kırmızı-siyahlı formayı giymek istediğini açıkça ifade etti.

MİLAN'DA ORTA SAHAYA GÜÇ KATACAK
Ön libero mevkisinde mücadele eden Ardon Jashari, Milan'ın zayıf kalan orta saha hattına dinamizm ve kalite kazandırması bekleniyor. Serie A devinin, genç yıldızdan büyük beklentisi var.

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