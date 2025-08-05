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Sofiane Feghouli'den sürpriz imza!

Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Sofiane Feghouli, Irak Ligi takımlarından Amanat Bağdat SC ile anlaştı.

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Sofiane Feghouli'den sürpriz imza!

Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Cezayirli orta saha Sofiane Feghouli, yeni takımını buldu.

2017-2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, ardından 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük'e transfer olan Sofiane Feghouli, uzun süredir herhangi bir kulübe bağlı değildi.

Bir sezonluk boşluğun ardından Cezayirli oyuncu, futbol kariyerini sürdürmek üzere sürpriz bir tercih yaptı.
35 yaşındaki Feghouli, Irak temsilcisi Amanat Bağdat ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Feghouli'nin, Irak ekibinden 200 bin Euro maaş alacağı ifade edildi.

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