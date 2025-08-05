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Beşiktaş Taremi'de sona doğru

Beşiktaş, İnter'in İranlı futbolcusu Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı. Transferdeki tek pürüz Inter'in oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmaması.

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Beşiktaş Taremi'de sona doğru
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ileri hattı güçlendirmek için transferde gaza basıyor. Avrupa Ligi'ne veda sonrası camiada yüksek seslerin yükseldiği Beşiktaş Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.
Mehdi TaremiMehdi Taremi
TAREMI İLE ANLAŞILDI

Tuttosport'un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti İnter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

INTER KİRALIĞA SICAK DEĞİL

Transferdeki tek pürüz; Inter'in, Beşiktaş'ın önerdiği kiralık formülüne sıcak bakmaması olarak ifade edildi.
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