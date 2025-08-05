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Galatasaray KAP'a bildirdi! İşte Przemyslaw Frankowski'den gelecek ücret

Galatasaray, Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Adam Frankowski'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki sezonluğuna Rennes'e kiralandığını duyurdu. Ayrıca anlaşmaya göre satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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Galatasaray KAP'a bildirdi! İşte Przemyslaw Frankowski'den gelecek ücret

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcumuz Przemyslaw Adam Frankowski'nin, 2025/2026 Futbol Sezonu dahil olmak üzere 1+1 yıl uzatma opsiyonlu geçici transferi ve 2026/2027 Futbol Sezonu
sonunda zorunlu satın alma şartına bağlı olarak 2027/2028 Futbol Sezonu için kesin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Stade Rennais Football Club tarafından şirketimize;
2025/2026 Futbol Sezonu için 2.750.000 Euro,
2026/2027 Futbol Sezonu için 2.750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
Zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte, Stade Rennais Football Club tarafından Şirketimize ödenecek kesin transfer bedeli 5.700.000 Euro olacaktır.
Ayrıca, söz konusu anlaşmada 2027/2028 Futbol Sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum 1.300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır." denildi.

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