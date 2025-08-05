Sara için Manchester United devrede!

Gabriel Sara



Gabriel Sara ile Manchester United'ın yanı sıra Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa da yakından ilgileniyor.



2024- 2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncunun G.Saray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.