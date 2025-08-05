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Sara için Manchester United devrede!

Manchester United, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için resmi teklif yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncu satmak istemiyor ama 40 milyon Euro'luk teklif gelmesi durumunda masaya oturacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi:
Sara için Manchester United devrede!
Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı merkez orta sahası Gabriel Sara için İngiliz devi Manchester United harekete geçiyor.

Manchester ekibinin, sambacı yıldız için önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılar'a resmi teklifte bulunacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Sara'yı satmak istemediği ancak 40 milyon Euro'luk teklif gelmesi durumunda masaya oturacağı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Gabriel SaraGabriel Sara

Gabriel Sara ile Manchester United'ın yanı sıra Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton, Nottingham Forest ve Aston Villa da yakından ilgileniyor.

2024- 2025 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı oyuncunun G.Saray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

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