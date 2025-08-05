Cengiz Ünder'e talipler var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cengiz Ünder 'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Feyenoord karşılaşmasının kadro listesine almamıştı. Yaşanan bu gelişme, milli oyuncu şaşkınlığa uğrattı. 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Avrupa'dan ve ABD'den talipler var.

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü



GİRİŞİMLERDE BULUNDULAR



MLS ekiplerinin dışında İtalya'dan Bologna, La Liga'dan Girona ve Ligue 1'den Rennes, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.