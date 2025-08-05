Batshuayi Avrupa'da dibi gördü

Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan, Fenerbahçe'de gol anlamında en verimli dönemini yaşayan ve Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü Michy Batshuayi , şimdi ise kariyerinin en zor günlerinden birini yaşıyor.

Batshuayi.



45 GÜNDÜR TEKLİF YOK



Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un gelecek sezon planlamasında yer almayan 31 yaşındaki forvet, menajerine "sürekli forma giyebileceğim bir kulüp bul" mesajı verdi. Ancak yaklaşık 45 gündür birçok takıma önerilmesine rağmen, Batshuayi'ye şu ana kadar hiçbir resmi teklif ulaşmadı.