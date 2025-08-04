Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Tüm Galatasaray taraftarı muradına erdi ve Victor Osimhen sadece imzayı atmakla kalmadı artık takımla birlikte çalışmalara da başladı.



OSIMHEN İÇİN SEFERBERLİK



Türkiye'de yüzyılın transferi olan Nijeryalı yıldızın bir an önce hazır hale gelmesi için teknik heyet ve sağlık heyeti seferber olmuş durumda.