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Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma geç katılan Victor Osimhen'i cuma günü oynanacak olan Gaziantep maçında sahaya ilk 11'de sürmeyecek ancak kadroya dahil edecek.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Tüm Galatasaray taraftarı muradına erdi ve Victor Osimhen sadece imzayı atmakla kalmadı artık takımla birlikte çalışmalara da başladı.

OSIMHEN İÇİN SEFERBERLİK

Türkiye'de yüzyılın transferi olan Nijeryalı yıldızın bir an önce hazır hale gelmesi için teknik heyet ve sağlık heyeti seferber olmuş durumda.

Victor OsimhenVictor Osimhen

İYİ BİR HALDE GELDİ

Uzayan transfer sürecinde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Osimhen, İstanbul'a iyi bir halde geldi. Ancak maç formu eksik olduğu için Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek.

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