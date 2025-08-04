Fenerbahçe'nin orta alan için düşündüğü son yıldızı TAKVİM açıklıyor! Bentancur harekatı

Devler Ligi ön elemesinde çok kritik Feyenoord sınavına hazırlanan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda planlamasını yapan sarı-lacivertlilerin takviye etmek istediği bölgelerden birisi de orta saha.



Bentancur (Takvim.com.tr)



AMRABAT HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Sofyan Amrabat'tan beklediği performansı alamadığı için Fred'in yanına üst seviye bir futbolcu almayı düşünen yönetimin hedefindeki ismi TAKVİM ortaya çıkardı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor. Yönetimin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ancak kısa süre içinde hem İngiliz kulübü hem de Uruguaylı futbolcunun menajeriyle görüşme yapılacağı öğrenildi.



Bentancur (Takvim.com.tr)



SÖZLEŞME DETAYI ÇOK ÖNEMLİ

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Bentancur'un Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-lacivertliler bu nedenle transferi normalden daha büyük bir rakama bitirebileceğini düşünüyor. 2022 yılında 19 milyon Euro karşılığında Juventus'tan İngiliz ekibine geçen Rodrigo Bentancur, Arjantin devi Boca Juniors'un altyapısında yetişmiş ve ismini tüm dünyaya duyurmuştu.



Bentancur (Takvim.com.tr)

2976 DAKİKA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Tottenham'ın kilit isimlerinden biri olan Bentancur tüm kulvarlarda 44 maçta 2976 dakika forma giydi. Uruguaylı futbolcu 2 gol atarken 1 de asist yaptı.