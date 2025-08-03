Son Dakika
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak? Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
PODCAST CANLI YAYIN

Victor Boniface'den Osimhen için çılgın sözler! "Türkler onu deli ediyor"

Bayer Leverkusen’in yıldız futbolcusu Victor Boniface, Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Boniface, Türk halkının Osimhen’e olan ilgisini anlattığı anısıyla gündem oldu.

Giriş Tarihi:
Victor Boniface'den Osimhen için çılgın sözler! "Türkler onu deli ediyor"

Webek Studios Youtube kanalına konuk olan Nijeryalı golcü Boniface, milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen ile ilgili yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı. Boniface, Türkiye ziyaretinde havaalanında yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'de havaalanındaydım, bir şey almaya çalışıyordum. İki adam pasaportumdan Nijeryalı olduğumu fark etti. 'Nijerya'yı gördükleri anda bana doğru koştular. İçlerinden biri, 'Osimhen'i tanıyor musun?' dedi. Güldüm ve 'Hayır' dedim. Sonra onu Google'da arattılar ve bana fotoğrafını göstermeye başladılar ve 'O bir futbolcu!' dediler."

OSIMHEN İLE CANLI GÖRÜŞTÜRDÜ
Boniface, o anları tebessüm ederek hatırladığını belirterek, "Telefonumu açtım, Victor Osimhen'i aradım. Onlar da gerçekten onunla konuşabildiler. Onu tanıdığım için şok oldular ve onunla konuşmak için inanılmaz heyecanlandılar." ifadelerini kullandı.

"NİJERYALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Osimhen'in Türkiye'de gördüğü ilginin kendisini gururlandırdığını dile getiren Boniface, "Türk halkı Osimhen'i gerçekten deli ediyor. Onu çok seviyorlar. Bunun gibi anlar beni Nijeryalı olmaktan gururlandırıyor." dedi.

BONİFACE'E GALATASARAY FORMASI HEDİYE ETMİŞTİ
Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'de forma giyen vatandaşı Victor Boniface'e Galatasaray forması hediye etmişti. Boniface de bu formayı giyerek poz vermiş ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
İzmir'de 28 Şubat kafası! Tesettürlü kadınlara “AK Parti Kadın Kolları’ndan mısınız?” sözleriyle sataştı | Sert tepki gecikmedi
Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin | Türkiye'den peş peşe kınama
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor!
Emekliye %16,67 zam etkili promosyon avantajı: 16.880-19.900 TL üstü maaş alana 28.500 TL ilave kazanç! Ziraat, TEB...
Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!
İran istihbaratı İsrail askerlerini ifşaladı! Tahran’ı vuran pilotların isimleri, yüzleri paylaşıldı
Abdi ne diyor YPG ne yapıyor? "Entegrasyon" sürecine "Münbiç" sabotajı | Ankara sahayı yakın takipte
Dünyanın en gizli devletinde 15 gün tatil! Kim Jong Un tatil köyü açtı sadece Rus turistler girebildi
Trump’tan Beyaz Sarat Sekreteri Leavitt’e alışılmadık övgü: “O gözler, o dudaklar…”
Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu
Meteoroloji'den 30 ile yağmur alarmı! Sağanakla gelen serinlik kısa sürecek: Ağustosta boğucu hava dalgası geliyor, tarih verildi
Washington-Moskova hattında nükleer kriz! Trump denizaltıları yolladı | İşte Amerikan filosundaki denizaltılar
ABD basınından Trump iddiası! Gazze’ye 60 milyon dolar gönderdi mi?
Gazze'ye giren yardımlar yağmalandı! Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü: Netanyahu'yu "şoke eden" görüntü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil
Evde çalışana emeklilik imkanı | Kimler faydalanacak? Nasıl hesaplanıyor?
Rıza Akpolat'ın rüşvet defteri! Ekremci fondaşlara milyonlarca TL para akışı: Nevşin Mengü, Altan Sancar, İsmail Küçükkaya...
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aslan dünyaya kafa tutacak