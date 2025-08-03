Victor Boniface'den Osimhen için çılgın sözler! "Türkler onu deli ediyor"

Webek Studios Youtube kanalına konuk olan Nijeryalı golcü Boniface, milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen ile ilgili yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı. Boniface, Türkiye ziyaretinde havaalanında yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'de havaalanındaydım, bir şey almaya çalışıyordum. İki adam pasaportumdan Nijeryalı olduğumu fark etti. 'Nijerya'yı gördükleri anda bana doğru koştular. İçlerinden biri, 'Osimhen'i tanıyor musun?' dedi. Güldüm ve 'Hayır' dedim. Sonra onu Google'da arattılar ve bana fotoğrafını göstermeye başladılar ve 'O bir futbolcu!' dediler."

OSIMHEN İLE CANLI GÖRÜŞTÜRDÜ

Boniface, o anları tebessüm ederek hatırladığını belirterek, "Telefonumu açtım, Victor Osimhen'i aradım. Onlar da gerçekten onunla konuşabildiler. Onu tanıdığım için şok oldular ve onunla konuşmak için inanılmaz heyecanlandılar." ifadelerini kullandı.

"NİJERYALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Osimhen'in Türkiye'de gördüğü ilginin kendisini gururlandırdığını dile getiren Boniface, "Türk halkı Osimhen'i gerçekten deli ediyor. Onu çok seviyorlar. Bunun gibi anlar beni Nijeryalı olmaktan gururlandırıyor." dedi.

BONİFACE'E GALATASARAY FORMASI HEDİYE ETMİŞTİ

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'de forma giyen vatandaşı Victor Boniface'e Galatasaray forması hediye etmişti. Boniface de bu formayı giyerek poz vermiş ve sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.