Başakşehir , UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Cherno More'u 4-0 mağlup etti.

Nuno da Costa (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanan Başakşehir-Cherno More maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.

9. dakikada Da Costa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı Crespo'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ceza yayı gerisinden ortasında Da Costa'nın penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Brnic, fileleri havalandırdı: 1-0.

23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Panayotov'un içeriye çevirdiği pasta arka direkte bulunan Stefanov, vuruşunu yaptı. Crespo'ya çarpan meşin yuvarlağı yine önünde bulan Stefanov'un şutunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Başakşehir durumu 2-0 yaptı. Da Costa'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı. Crespo, kaleciden dönen topu altıpas içinde tamamladı: 2-0.

36. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 3'e çıkardı. Ba'nın pasında topla buluşan Crespo, meşin yuvarlığı bekletmeden savunma arkasına sarkan Da Costa'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.

Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

57. dakikada sol kanattan Ivan Brnic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda Nuno Da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Sidney'in pasında topla buluşan Pedro, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kurtardı.

80. dakikada sol taraftan Olivier Kemen'in kullandığı kornerde arka direkte Christopher Operi'nin kafa vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 4-0

87. dakikada sol taraftan Christopher Operi'nin yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Olivier Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.