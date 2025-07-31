Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Cherno More'u 4-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanan Başakşehir-Cherno More maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.
9. dakikada Da Costa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı Crespo'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ceza yayı gerisinden ortasında Da Costa'nın penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
17. dakikada Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Brnic, fileleri havalandırdı: 1-0.
23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Panayotov'un içeriye çevirdiği pasta arka direkte bulunan Stefanov, vuruşunu yaptı. Crespo'ya çarpan meşin yuvarlağı yine önünde bulan Stefanov'un şutunda top üstten auta gitti.
31. dakikada Başakşehir durumu 2-0 yaptı. Da Costa'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı. Crespo, kaleciden dönen topu altıpas içinde tamamladı: 2-0.
36. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 3'e çıkardı. Ba'nın pasında topla buluşan Crespo, meşin yuvarlığı bekletmeden savunma arkasına sarkan Da Costa'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.
Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
57. dakikada sol kanattan Ivan Brnic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda Nuno Da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
61. dakikada Sidney'in pasında topla buluşan Pedro, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kurtardı.
80. dakikada sol taraftan Olivier Kemen'in kullandığı kornerde arka direkte Christopher Operi'nin kafa vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 4-0
87. dakikada sol taraftan Christopher Operi'nin yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Olivier Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
GOLLER
GOOLL! Yusuf Sarı çok iyi yere gönderdi topu, Ivan Brnic attı golü! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 önde!
⚽ GOOLL! Yusuf Sarı çok iyi yere gönderdi topu, Ivan Brnic attı golü! Temsilcimiz Başakşehir 1-0 önde! pic.twitter.com/EPWS2DfMC9— TRT Spor (@trtspor) July 31, 2025
Yusuf Sarı getirdi vurdu, kaleciden dönen topu Miguel Crespo tamamladı! Temsilcimiz Başakşehir farkı 2'ye çıkardı!
⚽ Yusuf Sarı getirdi vurdu, kaleciden dönen topu Miguel Crespo tamamladı! Temsilcimiz Başakşehir farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/E3ts56VnjA— TRT Spor (@trtspor) July 31, 2025
Miguel Crespo'dan enfes tek dokunuş! Nuno da Costa affetmedi! Skor 3-0!
👌 Miguel Crespo'dan enfes tek dokunuş! Nuno da Costa affetmedi! Skor 3-0! pic.twitter.com/Y0QkTiwOla— TRT Spor (@trtspor) July 31, 2025
Olivier Kemen iyi oratladı Christopher Operi arka direkte attı golünü! Temsilcimiz Başakşehir farkı 4'e çıkardı!
⚽ Olivier Kemen iyi oratladı Christopher Operi arka direkte attı golünü! Temsilcimiz Başakşehir farkı 4'e çıkardı! pic.twitter.com/GXnnJvBuFX— TRT Spor (@trtspor) July 31, 2025
YENİ RAKİP VIKING
Başakşehir, 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak. Maçlar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
DA COSTA İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Başakşehir'de yeni transfer Nuno Da Costa, ilk golünü kaydetti.
Yeşil Burun Adalı santrfor, turuncu-lacivertli formayla çıktığı ikinci maçta fileleri havalandırdı.
34 yaşındaki futbolcu, UEFA organizasyonlarında ilk gol atma sevincini yaşadı.
BRNIC İLE CRESPO'NUN DÖRDÜNCÜ OPERI'NİN İKİNCİ GOLÜ
Başakşehir'de Ivan Brnic ile Miguel Crespo dördüncü, Christopher Operi ise ikinci golünü kaydetti.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan transfer edilen Hırvat futbolcu Brnic, 3'ü Süper Lig'de olmak üzere 4. golünü kaydetti.
Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den kadroya dahil edilen Portekizli Crespo ise ligde ve UEFA Konferans Ligi'nde 2'şer kez ağları sarstı.
Turuncu-lacivertlilerin 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Fransa'nın Le Havre takımından kadrosuna kattığı Operi de Süper Lig ile Konferans Ligi'nde birer gole imza attı.
Avrupa kupalarında Brnic 4, Crespo 3 gole ulaşırken Operi ise ilk kez skor tabelasını değiştirdi.
DAVIE SELKE İLK KEZ FORMA GİYDİ
İstanbul Başakşehir'de yeni transfer Davie Selke, ilk maçına çıktı.
Geçen sezon gol kralı olarak Hamburg'un Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmesinde büyük rol oynayan 30 yaşındaki santrfor, 68. dakikada Brnic'in yerine oyuna dahil oldu.