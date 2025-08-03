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Macaristan GP'de kazanan Lando Norris!

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde zafere Lando Norris ulaştı. Başkentteki Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta McLaren pilotları damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Macaristan GP'de kazanan Lando Norris!

Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris, kusursuz bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada geçti. Takım arkadaşı Oscar Piastri ise yarış boyunca tempoyu koruyarak ikinci sırayı elde etti. Bu sonuçla McLaren, bu sezonki ilk dublesini yaptı.

RUSSELL PODYUMDA
Mercedes pilotu George Russell, güçlü rakipleri arasında hatasız sürüşüyle üçüncü sırayı aldı ve podyuma çıkmayı başardı. Ferrari pilotu Charles Leclerc ise dördüncü sırada finiş gördü.

SEZONUN GALİBİYET TABLOSU DEĞİŞİYOR
Bu sezon Norris 5. zaferini kazanırken, Piastri 6 galibiyetle zirvede bulunuyor. Mercedes pilotu George Russell'ın 1, son şampiyon Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in ise yalnızca 2 galibiyeti bulunuyor. McLaren pilotları, sezonun son bölümüne girerken şampiyonluk yarışında Red Bull'a gözdağı vermeye devam ediyor.

Sıradaki Durak Hollanda
Formula 1'de sezonun 15. yarışı, 31 Ağustos'ta Hollanda Grand Prix'si ile Zandvoort Pisti'nde koşulacak.

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