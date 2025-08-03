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Porto'dan sürpriz imza! Luuk de Jong transferi maç öncesi açıklandı

Portekiz Ligi’nin dev kulüplerinden Porto, yeni sezon öncesi yaptığı sürpriz transferle taraftarlarını ve futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Kulüp, Hollandalı golcü Luuk de Jong’u kadrosuna kattığını stadyumda düzenlediği özel tanıtımda resmen duyurdu.

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Porto'dan sürpriz imza! Luuk de Jong transferi maç öncesi açıklandı

PSV Eindhoven forması giyen ve adı daha önce Porto ile hiç anılmayan Luuk de Jong transferi, kulübün resmi hesaplarından veya basına herhangi bir şekilde yansımamıştı. Porto yönetimi, transferi sessiz sedasız tamamlayarak büyük bir sürprize imza attı.

TARAFTARLARIN ÖNÜNDE SÜRPRİZ TANITIM
Porto, yeni sezon için düzenlediği stadyum tanıtımında Luuk de Jong'u taraftarların önüne çıkardı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, Hollandalı yıldızı sahada görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"KABUL EDİN, BUNU BEKLEMİYORDUNUZ"
Porto, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda transferi, "Kabul edin, bunu beklemiyordunuz" ifadeleriyle duyurdu. Taraftarlar, bu yaratıcı tanıtım ve gizli yürütülen transfer operasyonuna büyük ilgi gösterdi.

27 GOL ATTI
33 yaşındaki Luuk de Jong, kariyerinde daha önce Sevilla, Barcelona ve PSV Eindhoven gibi önemli kulüplerin formasını giydi. PSV ile geçen sezon çıktığı 45 resmi maçta 27 gol atan tecrübeli golcü, Porto'nun hücum hattında önemli bir koz olacak.

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