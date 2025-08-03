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Ademola Lookman'dan Atalanta'ya Inter tepkisi

Atalanta'nın yıldız futbolcusu Ademola Lookman, kendisini isteyen Inter'e transferinin gerçekleşmemesine tepki gösterdi. Nijeryalı futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı mesajında kulübünün sürece engel olduğunu söyledi.

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Ademola Lookman'dan Atalanta'ya Inter tepkisi

Atalanta'nın UEFA Avrupa Ligi'ne uzanan şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Ademola Lookman'ın yeni sezondaki adresi merak konusuydu.

Inter, Atalanta'nın Ademola Lookman için yaptığı son teklifi geri çevirmesi üzerine Chelsea'nin kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Christopher Nkunku için yeniden temaslara başladı. İtalyan basınına göre Milano ekibi, Lookman için sunduğu 45 milyon euroluk teklif reddedilince Nkunku'nun temsilcileriyle iletişime geçti.

'TRANSFERİMİ ENGELLİYORLAR'

Akabinde Lookman'dan sosyal medyada hesaplarından ilginç bir çıkış geldi. 27 yaşındaki oyuncu kulübü Atalanta'yı , transferini engellemekle suçladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Son üç yıldır Atalanta'da her şeyimi verdim. Sadece bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da. Bu formayı her zaman gururla giydim ve bu kulübü ve Bergamo şehrini yürekten, tutkuyla ve özveriyle temsil etmeye çalıştım.

Bu özel kulübün büyümesine yardımcı olmak umuduyla buraya geldim ve birlikte, sonsuza kadar benimle kalacak anılar yarattık. Avrupa Ligi'ni kazanmak ve o gece Dublin'de takım arkadaşlarımla omuz omuza durup taraftarlarımızla kutlama yapmak, kariyerimin şimdiye kadarki en gurur verici anlarından biriydi. Bunu düşündüğümde hala tüylerim diken diken oluyor.

Atalanta ve özellikle taraftarları benim bir parçam haline geldi. Buraya geldiğim andan itibaren kendimi evimde hissettim ve her zaman bu sevgiye karşılık vermeye çalıştım - sahne arkasında işler kolay olmadığında bile.

Bu yüzden bunu yazmak çok zor. Her anını sevdim ama Bergamo'da geçirdiğim üç harika yılın ardından, şimdi yeni bir maceraya atılmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum. Geçmişte birçok kulüp Atalanta'ya teklifte bulundu ve ben her zaman sadık kaldım. Ancak, kulübün sahipleriyle birlikte şimdi doğru zaman olduğu konusunda hemfikiriz ve kulüp bana, adil bir teklif gelirse transferime izin vereceklerini açıkça belirtti.

Ne yazık ki, tartışıldığına inandığım şartlara uygun bir teklif almış olmama rağmen, kulüp benim anlayamadığım nedenlerle bu fırsatı engelliyor.

Sonuç olarak, aylarca süren tutarsız vaatler ve hem bir insan hem de profesyonel futbolcu olarak bana karşı sergilenen kötü muamele sonrasında, ne yazık ki doğru olduğuna inandığım şeyi dile getirmekten başka seçeneğim olmadığını ve artık yeter dediğimi hissediyorum. Resmi transfer talebimi sunduğumu teyit edebilirim.

Yaşadığım son derece zorlu anlarda bile, çoğu özel ve gizli kalan anlarda bile, her zaman kulübü, taraftarları ve takımı ön planda tutmaya çalıştım ve bu noktaya gelmemesini umdum, ancak maalesef artık başka seçeneğim kalmadığını hissediyorum.

Bu kulübün kalbi olan taraftarlara şunu söylemek istiyorum: Bu noktaya geldiğimiz için gerçekten üzgünüm. Bu inanılmaz zor durumu anlayacağınızı umuyorum. Bu sadece, adil ve doğru olduğuna inandığım şeyleri savunmakla ilgili. Bana her zaman verdiğiniz destek inanılmazdı ve birlikte kurduğumuz bağ çok özel.

Kulüp ile birlikte çalışarak, tüm taraflar için en kısa sürede dostane bir çözüm bulmayı umuyorum.

Sevgi ve minnetle, Ademola"

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