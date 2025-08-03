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Jorrel Hato resmen Chelsea'de

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Ajax'ın genç yıldızı Jorrel Hato'nun transferini resmen açıkladı. Londra ekibi, 19 yaşındaki sol bek ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi:
Jorrel Hato resmen Chelsea'de

Chelsea Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Jorrel Hato ile 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Kulüp, bu hamleyle geleceğin önemli savunmacılarından biri olarak gösterilen Hato'yu kadrosuna dahil etmiş oldu.

HATO: "CHELSEA KARİYERİM İÇİN EN DOĞRU YER"
İmza töreni sonrası konuşan genç sol bek, Chelsea'ye katıldığı için büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Hato, "Geleceğim hakkında çok düşündüm ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea, bunu yapmam için en iyi yer, bu yüzden çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

AJAX KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ
Ajax altyapısında yetişen ve genç yaşına rağmen A takımda önemli süreler alan Jorrel Hato, Hollanda temsilcisinde çıktığı 111 resmi maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Genç sol bek, Ajax formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

TRANSFERİN BEDELİ 43 MİLYON EURO
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Chelsea, Jorrel Hato için Ajax'a 43 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transfer, Chelsea'nin yaz dönemindeki en yüksek maliyetli hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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