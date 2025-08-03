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Gedson Fernandes ilk maçında beğeni topladı

Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Portekizli yıldız, Rusya Premier Lig’in 3. haftasında oynanan Akron karşılaşmasına ilk 11’de başladı ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi:
Gedson Fernandes ilk maçında beğeni topladı

Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasını ilk kez Akron deplasmanında giydi. Teknik direktör Valeri Karpin tarafından ilk 11'de sahaya sürülen Portekizli orta saha oyuncusu, maçın ikinci yarısında yerini Dmitriev'e bıraktı. Gedson, 45 dakikalık performansıyla olumlu not aldı.

GEDSON FERNANDES'İN İSTATİSTİKLERİ
Yıldız futbolcu, mücadele boyunca 30 kez topla buluştu. 29 pas girişiminde bulunan Gedson, bunların 22'sinde isabet sağladı ve %76 pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca 1 ikili mücadele ve 1 hava topu kazanarak orta sahada dirençli oyununu sergiledi.

KARŞILAŞMADA PUANLAR PAYLAŞILDI
Rusya Premier Lig'in 3. haftasında oynanan Akron – Spartak Moskova mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Spartak Moskova, deplasmandan 1 puanla ayrılırken, Gedson Fernandes'in performansı takımının orta saha direncine katkı sağladı.

GEDSON'DAN HIZLI UYUM SİNYALİ
Beşiktaş'tan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in, kısa sürede takıma uyum sağlaması bekleniyor. Portekizli oyuncunun ilk maçında gösterdiği pas yüzdesi ve oyun disiplini, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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