Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Valencia merkezli Superdeporte'nin haberine göre;

Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talepleri doğrultusunda orta alana nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un, Almeida için resmi temasa geçtiği belirtildi. Haberde dikkat çeken bir detay ise Portekizli oyuncunun yeni sezonda maaşına zam talep ettiği ancak Valencia yönetiminin bu konuda henüz bir adım atmaya yanaşmadığı oldu. Kulübün maaş bütçesini zorlamak istemediği, bu nedenle Almeida ile yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldığı bildirildi.