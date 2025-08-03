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Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor!

Andre Almeida maaşına zam talep etti ancak Valencia bu isteği geri çevirdi. Trabzonspor da bu durumu fırsata çevirdi. İspanyol medyası da gündeme getirdi.

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Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor!

Trabzonspor, Valencia'nın orta saha oyuncusu Andre Almeida için yoğun mesai harcıyor.

Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Valencia merkezli Superdeporte'nin haberine göre;

Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talepleri doğrultusunda orta alana nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un, Almeida için resmi temasa geçtiği belirtildi. Haberde dikkat çeken bir detay ise Portekizli oyuncunun yeni sezonda maaşına zam talep ettiği ancak Valencia yönetiminin bu konuda henüz bir adım atmaya yanaşmadığı oldu. Kulübün maaş bütçesini zorlamak istemediği, bu nedenle Almeida ile yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldığı bildirildi.

Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Almeida'ya hücum | Trabzonspor Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için mesai harcıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Trabzonspor'un bu fırsatı değerlendirmek istediği ve şartların oluşması halinde resmi adım atabileceği belirtiliyor.

Almeida'nın Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 22 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 17'sine ilk 11'de başlayan Almeida, Copa del Rey'de de 2 kez forma giydi.

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