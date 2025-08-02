Fırtına'da Almeida harekatı!

Trabzonspor, mutlaka bir 10 numara almak istiyor. Fırtına, Suudi Arabistan ligi ekibi Al-Qadsiah forması giyen İspanyol orta saha Cameron Puertas için girişimlere bulunmuştu.

Ancak sonuç alamayınca rotasını İspanya'ya kırdı. Bordo-Mavililer, La Liga ekibi Valencia forması giyen Andre Almeida için harekete geçti. 25 yaşındaki Portekizli oyuncu, hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında görev alabiliyor.

Geride kalan sezonda Valencia ile 51 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı sağladı ve % 88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti. Almeida'nın takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.