Beşiktaş'ta Rashica ile yollar ayrılıyor

Milot Rashica.



Serdal Adalı yönetimi, Milot Rashica'dan kendisine kulüp bulmasını isterken, kısa süre içerisinde de yolların ayrılacağı öne sürüldü.



Teknik direktör Solskjaer'in de Milot Rashica için gönderilmesi yönünde rapor verdiği ileri sürülürken, ayrılığın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.