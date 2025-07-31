Beşiktaş Shakhtar’a yenilirse ne olur, tur atlamak için ne yapmalı? İşte kritik maçın ihtimalleri…

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, kritik bir sınav için Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkıyor. İlk karşılaşmada Dolmabahçe'de rakibine 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, tur umutlarını canlı tutmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi karşısında en az 2 farklı galibiyet arayan Beşiktaş, zorlu 90 dakikada Avrupa'da yoluna devam edebilmek adına tüm kozlarını oynayacak. Peki Beşiktaş Shakhtar'a yenilirse ne olur? İşte kritik maçın ihtimalleri…
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, rövanşta turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyet almak zorunda. Eğer Beşiktaş, Ukrayna'daki rövanş maçını 2 farklı farkla kazanırsa (örneğin 2-0 veya 3-1), karşılaşma uzatmalara taşınacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, penaltı atışları turu belirleyecek.
BEŞİKTAŞ ELENİRSE NE OLACAK?
Kartal, Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda Avrupa defterini kapatmayacak. UEFA kuralları gereği, Avrupa Ligi'ne bu turda veda eden takımlar yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam ediyor. Beşiktaş elenirse, Konferans Ligi'nde St. Patrick's (İrlanda) ile Kalju (Estonya) arasında oynanan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.