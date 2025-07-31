Beşiktaş Shakhtar’a yenilirse ne olur, tur atlamak için ne yapmalı? İşte kritik maçın ihtimalleri…

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, kritik bir sınav için Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkıyor. İlk karşılaşmada Dolmabahçe'de rakibine 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, tur umutlarını canlı tutmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi karşısında en az 2 farklı galibiyet arayan Beşiktaş, zorlu 90 dakikada Avrupa'da yoluna devam edebilmek adına tüm kozlarını oynayacak. Peki Beşiktaş Shakhtar'a yenilirse ne olur? İşte kritik maçın ihtimalleri…