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TFF Arial Font zorunluluğunu kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kulüplerinin forma fontlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitti. TFF, yıllardır yürürlükte olan Arial font zorunluluğunu kaldırdı. Yeni karara göre, kulüpler kendi belirledikleri fontları, TFF onayıyla formalarında kullanabilecek.

Giriş Tarihi:
TFF Arial Font zorunluluğunu kaldırdı!

TFF Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sportif Ekipman Talimatı'nda değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle birlikte forma numaralarında ve oyuncu isimlerinde Arial font kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı.

Federasyonun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır. TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir."

TEPKİLER OLUMLU

Kararın ardından fontların serbest bırakılmasını sabırsızlıkla bekeleyen taraftarlar, kulüplerine özel tasarlanmış fontların formalar üzerinde daha şık duracağını savunarak destek verdi.

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