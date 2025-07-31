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Osimhen İtalya'da manşet! Napoli taraftarı çıldırdı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Victor Osimhen'i 80 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Bu çılgın transfer Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da ses getirdi. Osimhen'in sözlerinin Napoli taraftarını çıldırttığı ifade edildi. İşte o manşetler...

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Osimhen İtalya'da manşet! Napoli taraftarı çıldırdı

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşırken, bu dev hamle yalnızca sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük ses getirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızdan saha dışı gelir anlamında rekor beklenti içinde.

YÖNETİMDEN ÖZEL ÇALIŞMALAR

Galatasaray yönetimi, Osimhen'e yaptığı yatırımın finansal karşılığını almak adına yaklaşık bir aydır özel çalışmalar yürütüyor. Edinilen bilgilere göre, sadece GS Store üzerinden 20 milyon euroluk (900 milyon TL) bir gelir hedefleniyor.

100 BİN FORMA 9 BİN TL'DEN SATIŞTA

Süper yıldız için özel olarak hazırlanan 100 bin adet forma, normal satış fiyatının iki katı olan 9 bin TL etiketiyle mağazalara sunulacak. Taraftarların Osimhen'e gösterdiği büyük ilgi, forma satışlarının kısa sürede rekor kıracağı yönünde beklenti oluşturdu.

COŞKULU KARŞILAMA

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Osimhen'i binlerce taraftar karşıladı. Meşaleler, tezahüratlar ve marşlar eşliğinde coşkulu bir karşılama yapılırken, Nijeryalı yıldız da taraftarlara üçlü çektirerek ilgiye karşılık verdi. Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Osimhen, "Her zaman sadece Galatasaray'ı düşündüm. Yeniden buradayım. Tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi.

ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

2024/2025 sezonunda Galatasaray formasıyla ligde 30 maça çıkan Victor Osimhen, 26 gol, 5 asist ile dikkat çeken bir performans sergilemiş. Süper Lig'in gol kralı olmuş ve Galatasaray'a şampiyonluğu getiren en kilit isim olarak öne çıkmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA SÜRECİ

Coşkulu karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçen Osimhen'in, bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor. Galatasaray, yıldız oyuncuyu Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde taraftara tanıtmayı planlıyor.

YABANCI BASINDAN İLGİ BÜYÜK

Osimhen'in Galatasaray'a transferi Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da gündem oldu.

İşte atılan o manşetler;

Corrierre dello Sport: Osimhen İstanbul'a indi, Galatasaray taraftarları havalimanında çılgına döndü

Tuttomercatoweb: Osimhen İstanbul'dan haykırıyor! "Galatasaray taraftaru dünyanın en iyisi"

IlMesaggero: Galatasaray taraftarı Osimhen ile çıldırdı! "Hissettiklerimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum"

Azzurisimo: İstanbul'da Osimhen için büyük kutlama

FanPage.it: Osimhen, Napoli'de geçirdiği dönemin ardından transferini İtalyanca duyurdu: Solo il Galatasaray (Sadece Galatasaray)

Juorno.it: Osimhen'e tarihi karşılama ve Napoli taraftarlarını kızdıran açıklama! "Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da"

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