Osimhen İtalya'da manşet! Napoli taraftarı çıldırdı

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşırken, bu dev hamle yalnızca sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük ses getirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızdan saha dışı gelir anlamında rekor beklenti içinde.



YÖNETİMDEN ÖZEL ÇALIŞMALAR



Galatasaray yönetimi, Osimhen'e yaptığı yatırımın finansal karşılığını almak adına yaklaşık bir aydır özel çalışmalar yürütüyor. Edinilen bilgilere göre, sadece GS Store üzerinden 20 milyon euroluk (900 milyon TL) bir gelir hedefleniyor.

