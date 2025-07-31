Osimhen İtalya'da manşet! Napoli taraftarı çıldırdı

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşırken, bu dev hamle yalnızca sportif anlamda değil, ekonomik açıdan da büyük ses getirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızdan saha dışı gelir anlamında rekor beklenti içinde.
YÖNETİMDEN ÖZEL ÇALIŞMALAR
Galatasaray yönetimi, Osimhen'e yaptığı yatırımın finansal karşılığını almak adına yaklaşık bir aydır özel çalışmalar yürütüyor. Edinilen bilgilere göre, sadece GS Store üzerinden 20 milyon euroluk (900 milyon TL) bir gelir hedefleniyor.
100 BİN FORMA 9 BİN TL'DEN SATIŞTA
Süper yıldız için özel olarak hazırlanan 100 bin adet forma, normal satış fiyatının iki katı olan 9 bin TL etiketiyle mağazalara sunulacak. Taraftarların Osimhen'e gösterdiği büyük ilgi, forma satışlarının kısa sürede rekor kıracağı yönünde beklenti oluşturdu.