Fenerbahçe'de rekor bonservisle ayrılık yakın!

Suudi temsilcisi Al-Hilal'in yaptığı teklife rağmen Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı. Yönetim, oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.

Jose Mourinho (AA) MOURINHO'DAN MÜDAHALE

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer sürecine dahil olduğu belirtildi. Portekizli çalıştırıcının, En-Nesyri'nin takımda kalması gerektiğini düşündüğü ve bu konudaki fikrini yönetime ilettiği iddia edildi.