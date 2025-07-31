PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de rekor bonservisle ayrılık yakın!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonki golcüsü Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan'dan tarihi bir teklif geldi. Fransız basınına göre, Al-Hilal kulübü Faslı yıldızı renklerine bağlamak için 35 milyon euro önerdi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de rekor bonservisle ayrılık yakın!

Suudi temsilcisi Al-Hilal'in yaptığı teklife rağmen Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı. Yönetim, oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

MOURINHO'DAN MÜDAHALE
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer sürecine dahil olduğu belirtildi. Portekizli çalıştırıcının, En-Nesyri'nin takımda kalması gerektiğini düşündüğü ve bu konudaki fikrini yönetime ilettiği iddia edildi.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Faslı golcü, sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezon toplam 52 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan En-Nesyri, 7 asistle de takımına katkı sağladı. Gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Avrupa ve Asya kulüplerinin dikkatini üzerine çekti.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

TARİHİ BİR SATIŞ OLABİLİR
Eğer transfer gerçekleşirse, Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu unvanını alabilir. Şu ana kadarki rekor, 2018 yılında Eljif Elmas'ın Napoli'ye 16 milyon euroya transferiyle gerçekleşmişti.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

AL-HILAL'DEN DEV YATIRIM
Suudi ekibi Al-Hilal, son dönemde dünya yıldızlarını kadrosuna katarak adından söz ettiriyor. Daha önce Neymar, Koulibaly ve Ruben Neves gibi isimleri transfer eden kulüp, şimdi de Süper Lig'in yıldızlarından En-Nesyri'yi gözüne kestirmiş durumda.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

FENERBAHÇE'DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Transfer görüşmeleri devam ederken, sarı-lacivertli camiada En-Nesyri'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu. Yönetimin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçenin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesusun dokunuşu fark yarattıFenerbahçenin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesusun dokunuşu fark yarattı
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Fenerbahçede Brahim Diaz sesleri!Fenerbahçede Brahim Diaz sesleri!
Fenerbahçe'de Brahim Diaz sesleri!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...