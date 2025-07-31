Fenerbahçe'de rekor bonservisle ayrılık yakın!

Suudi temsilcisi Al-Hilal'in yaptığı teklife rağmen Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı. Yönetim, oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.
MOURINHO'DAN MÜDAHALE
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer sürecine dahil olduğu belirtildi. Portekizli çalıştırıcının, En-Nesyri'nin takımda kalması gerektiğini düşündüğü ve bu konudaki fikrini yönetime ilettiği iddia edildi.
YOUSSEF EN-NESYRI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Faslı golcü, sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezon toplam 52 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan En-Nesyri, 7 asistle de takımına katkı sağladı. Gösterdiği performansla hem taraftarların hem de Avrupa ve Asya kulüplerinin dikkatini üzerine çekti.