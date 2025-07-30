Kanarya'ya tek gol yetti! Fenerbahçe - Lazio: 1-0 | MAÇ SONUCU

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda dengeli bir oyun sergilendi. Hem Fenerbahçe hem de Lazio, kontrollü bir futbol ortaya koyarken, iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İRFAN CAN SAHNEDE

Mücadelenin ikinci yarısında tempo biraz daha yükseldi. 60. dakikada sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı.