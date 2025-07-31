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31 Temmuz maç listesi: Bu akşam sahada hangi takımlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Temmuz ayının son günü futbol dolu bir akşam sporseverleri bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde heyecan dorukta. Beşiktaş, Shakhtar Donetsk deplasmanında kritik bir mücadele verirken, Başakşehir de evinde Cherno More Varna’yı ağırlıyor. Portekiz Süper Kupa finali ise Sporting CP ile Benfica arasında nefes kesen bir rekabete sahne olacak. Peki bu akşam sahada hangi takımlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmalara ilişkin detaylar.

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31 Temmuz maç listesi: Bu akşam sahada hangi takımlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Temmuz ayının son günü futbolseverlere dopdolu bir akşam sunuyor. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşırken, Başakşehir sahasında Cherno More Varna'yı ağırlıyor. Portekiz Süper Kupa finalinde Sporting CP ile Benfica kozlarını paylaşıyor. İşte bu akşamki maçların detayları ve saatleri.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu

  1. 19:30 AEK Larnaca - Celje
  2. 20:00 Hacken - Anderlecht
  3. 20:30 CFR Cluj - Lugano
  4. 21:00 Shakhtar Donetsk - Beşiktaş (HT Spor)
  5. 21:00 Utrecht - FC Sheriff
  6. 22:00 Legia Varşova - Banik Ostrava
  7. 22:00 Sporting Braga - Levski Sofia
  8. 22:00 Hibernian - Midtjylland

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Hazırlık Maçı

  1. 17:00 Kayserispor - Alanyaspor

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

Portekiz Süper Kupa

  1. 22:45 Sporting CP - Benfica

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

  1. 18:30 Spartak Trnava - Hibernians FC
  2. 19:00 Banga Gargzdai - Rosenborg
  3. 19:00 Dila Gori - Riga FC
  4. 19:00 Sabah - Petrocub
  5. 19:00 Spaeri - Austria Wien
  6. 19:00 HJK Helsinki - Arda Kardzhali
  7. 19:00 Györi ETO - Pyunik
  8. 19:00 FC Santa Coloma - Polessya
  9. 19:45 Nomme JK Kalju - St Patricks
  10. 19:45 AZ Alkmaar - Ilves Tampere
  11. 20:00 Universitatea Cluj - FC Ararat-Armenia
  12. 20:00 Torpedo Kutaisi - Omonia Nicosia
  13. 20:00 UNA Strassen - Dundee United
  14. 20:00 Milsami - Buducnost Podgorica
  15. 20:00 Zimbru - FC Astana
  16. 20:00 AIK - Paide Linnameeskond
  17. 20:30 Beitar Jerusalem - Sutjeska Niksic
  18. 20:30 Brondby - HB Torshavn
  19. 20:30 Universitatea Craiova - FK Sarajevo
  20. 20:45 Başakşehir FK - Cherno More Varna (TRT 1)
  21. 21:00 Maccabi Haifa - Torpedo Zhodino
  22. 21:00 Hapoel Beer Sheva - AEK Atina
  23. 21:00 Santa Clara - NK Varazdin
  24. 21:00 KA Akureyri - Silkeborg IF
  25. 21:00 Sporting Charleroi - Hammarby
  26. 21:00 Prishtina - Larne FC
  27. 21:00 Sparta Prag - Aktobe
  28. 21:00 Puskas FC - Aris Limassol
  29. 21:00 Koper - Viking
  30. 21:00 Maribor - Paksi SE
  31. 21:00 Neman Grodno - FK Kosice
  32. 21:15 Lausanne Sports - Vardar Skopje
  33. 21:15 Aris Saloniki - Araz Nahçıvan
  34. 21:15 Jagiellonia Bialystok - Novi Pazar
  35. 21:30 Zilina - Rakow Czestochowa
  36. 21:30 Rapid Wien - Decic Tuzi
  37. 21:30 Valur - Kauno Zalgiris
  38. 21:45 KI Klaksvik - Radnicki 1923 Kragujevac
  39. 21:45 Floriana - Ballkani
  40. 21:45 Linfield FC - Zalgiris Vilnius
  41. 21:45 Dinamo Tirana - Atletic Club DEscaldes
  42. 21:45 Dungannon Swifts - Vaduz
  43. 21:45 Vikingur R. - Vllaznia Shkoder
  44. 22:00 Hajduk Split - Zira
  45. 22:00 Egnatia Rrogozhine - Dinamo Minsk
  46. 22:00 Shamrock Rovers - St Josephs
  47. 22:00 FK Partizan - Oleksandria

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