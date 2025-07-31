31 Temmuz maç listesi: Bu akşam sahada hangi takımlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Temmuz ayının son günü futbolseverlere dopdolu bir akşam sunuyor. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşırken, Başakşehir sahasında Cherno More Varna'yı ağırlıyor. Portekiz Süper Kupa finalinde Sporting CP ile Benfica kozlarını paylaşıyor. İşte bu akşamki maçların detayları ve saatleri.