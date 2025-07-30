Türk kürekçilerden tarihi başarı! Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ege Mutlu, Enes Biber ve Aytimur Selçuk dünya şampiyonu

Türk kürek sporu, tarihinin en gurur verici günlerinden birine tanıklık etti. Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen 2025 U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye, üç ayrı kategoride altın madalya kazanarak adını zirveye yazdırdı.
HALİL KAAN KÖROĞLU, HAFİF KİLO TEK ÇİFTEDE DÜNYA ŞAMPİYONU!
Milli sporcumuz Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo tek çifte (U23 LM1x) A finalinde elde ettiği 06:56.31'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu.
Yarışta Amerika'dan Cosmo Hondrogen ikinci, İtalya'dan Luca Borgonovo ise üçüncü sırayı aldı. Halil Kaan, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.
Milli sporcu, Mayıs ayında Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Kürek Şampiyonası'nda da Avrupa ikincisi olmuştu.
AYTİMUR SELÇUK VE ENES BİBER'DEN TARİHİ ZAFER
Şampiyonanın ilk gününde bir diğer büyük başarı, 23 Yaş Altı Erkekler İki Tek (U23M2-) kategorisinden geldi. Milli sporcularımız Aytimur Selçuk ve Enes Biber, finalde 06:24.94'lük dereceyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Almanya'dan Vinzent Kuhn – Leonardo Rosenquist ikilisi ikinci, İsviçre'den Seric Critchley – Nicolas Chambers çifti ise üçüncü oldu.
CEVDET EGE MUTLU FAVORİSİ OLDUĞU YARIŞIN ŞAMPİYONU
Son 2 yılın U23 Avrupa şampiyonu sporcumuz bu sene gösterdiği yükselen performansı ile 23 yaş altı erkekler tek çifte de (U23 M1X) dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Türk küreğinin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü Milli sporcumuz bize bir kez daha kanıtladı.
ERHAN ERTÜRK: "BU GURUR MİLLETİNDİR"
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, tarihi başarıların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün sadece bir madalya değil, yılların emeği, alın teri ve sabrın karşılığını aldık. Bu çocuklar sadece kürek çekmedi; milletin umudunu, inancını suyun üstüne yazdılar. Her bir kürek darbesi, bu ülkenin yüreğiyle buluştu. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz. Bu başarılar daha yolun başı." Bu üç zafer de, Türkiye'nin kürek sporuna yaptığı altyapı yatırımları ve sporculara sunulan sistemli desteklerin meyvesi olarak değerlendirilirken, Türk küreğinin geleceğine dair umutları da yeşertiyor.Hedef Los Angeles 2028 Olimpiyat oyunlarında Türk Küreğinin adını tarihe altın harflerle kazımak.
U23 DÜNYA ŞAMPİYONASI HAKKINDA
23 yaş altı kategorisinde dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiren U23 Dünya Kürek Şampiyonası, kürek sporunun en prestijli uluslararası organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.
HALİL KAAN KÖROĞLU, HAFİF KİLO TEK ÇİFTEDE DÜNYA ŞAMPİYONU!
Milli sporcumuz Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo tek çifte (U23 LM1x) A finalinde elde ettiği 06:56.31'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu.
Yarışta Amerika'dan Cosmo Hondrogen ikinci, İtalya'dan Luca Borgonovo ise üçüncü sırayı aldı. Halil Kaan, bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.
Milli sporcu, Mayıs ayında Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Kürek Şampiyonası'nda da Avrupa ikincisi olmuştu.
AYTİMUR SELÇUK VE ENES BİBER'DEN TARİHİ ZAFER
Şampiyonanın ilk gününde bir diğer büyük başarı, 23 Yaş Altı Erkekler İki Tek (U23M2-) kategorisinden geldi. Milli sporcularımız Aytimur Selçuk ve Enes Biber, finalde 06:24.94'lük dereceyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Almanya'dan Vinzent Kuhn – Leonardo Rosenquist ikilisi ikinci, İsviçre'den Seric Critchley – Nicolas Chambers çifti ise üçüncü oldu.
CEVDET EGE MUTLU FAVORİSİ OLDUĞU YARIŞIN ŞAMPİYONU
Son 2 yılın U23 Avrupa şampiyonu sporcumuz bu sene gösterdiği yükselen performansı ile 23 yaş altı erkekler tek çifte de (U23 M1X) dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Türk küreğinin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü Milli sporcumuz bize bir kez daha kanıtladı.
ERHAN ERTÜRK: "BU GURUR MİLLETİNDİR"
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, tarihi başarıların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün sadece bir madalya değil, yılların emeği, alın teri ve sabrın karşılığını aldık. Bu çocuklar sadece kürek çekmedi; milletin umudunu, inancını suyun üstüne yazdılar. Her bir kürek darbesi, bu ülkenin yüreğiyle buluştu. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz. Bu başarılar daha yolun başı." Bu üç zafer de, Türkiye'nin kürek sporuna yaptığı altyapı yatırımları ve sporculara sunulan sistemli desteklerin meyvesi olarak değerlendirilirken, Türk küreğinin geleceğine dair umutları da yeşertiyor.Hedef Los Angeles 2028 Olimpiyat oyunlarında Türk Küreğinin adını tarihe altın harflerle kazımak.
U23 DÜNYA ŞAMPİYONASI HAKKINDA
23 yaş altı kategorisinde dünyanın en iyi sporcularını bir araya getiren U23 Dünya Kürek Şampiyonası, kürek sporunun en prestijli uluslararası organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.