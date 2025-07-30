Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz hamle!

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Transferde temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, mevcut kadrosunda sağ bek pozisyonunda değişime gidiyor.



Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Mimovic'e de "kendine takım bul" mesajını ileten sarı-lacivertli yönetim, bu bölgeye üst düzey bir takviye yapmak için harekete geçti.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sol bekte Archie Brown gibi fizikli ve hızlı bir oyuncu tercih ederken, sağ bekte tam tersi bir profile yöneldi.