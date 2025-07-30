Bu akşam maç var mı, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Temmuz maç takvimi

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Avrupa kupalarında tur mücadelesi veren takımlar, bu akşam sahaya çıkacak. Maçların başlama saatleri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte günün maç programı ve detaylar…