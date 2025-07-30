Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze ve Suriye diplomasisi! Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Başkan Erdoğan ve siyasi parti liderlerine "Terörsüz Türkiye" teşekkürü Büyükçekmece'de kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Aydın'da kan donduran olay! Parayla bebek aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı
PODCAST CANLI YAYIN

Bu akşam maç var mı, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Temmuz maç takvimi

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Avrupa kupalarında tur mücadelesi veren takımlar, bu akşam sahaya çıkacak. Maçların başlama saatleri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte günün maç programı ve detaylar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bu akşam maç var mı, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Temmuz maç takvimi

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Avrupa kupalarında tur mücadelesi veren takımlar, bu akşam sahaya çıkacak. Maçların başlama saatleri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte günün maç programı ve detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 TEMMUZ MAÇ FİKSTÜRÜ

Hazırlık Maçı

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe-Lazio

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu

19.00 Karabağ-Shelbourne

20.00 Malmö FF-Rigas Skola

20.30 FCSB-Shkendija 79

20.30 Ludogorets-Rijeka

21.00 Maccabi Tel Aviv-Pafos FC

21.00 Ferencvaros-Noah

21.00 Panathinaikos-Rangers

21.30 Breidablik-Lech Poznan

21.45 Salzburg-Brann

22.00 Servette-Viktoria Plzen

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı'nda önemli açıklamalar
İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ'da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul'da hava nasıl?
MİA'dan "12 Gün Savaşı" raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump'ın yeni tarife hamlesine Türkiye'den ilk açıklama! "Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında"
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: "Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?"
İzmir'de "Çeşme" kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray'dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP'Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki'yi hedef aldı! "Bir itirafçının anatomisi"
Fenerbahçe'nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus'un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu'dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...