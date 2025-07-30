Bu akşam maç var mı, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Temmuz maç takvimi

30 Temmuz 2025 Çarşamba günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Avrupa kupalarında tur mücadelesi veren takımlar, bu akşam sahaya çıkacak. Maçların başlama saatleri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte günün maç programı ve detaylar…
30 TEMMUZ MAÇ FİKSTÜRÜ
Hazırlık Maçı
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe-Lazio
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu
19.00 Karabağ-Shelbourne
20.00 Malmö FF-Rigas Skola
20.30 FCSB-Shkendija 79
20.30 Ludogorets-Rijeka
21.00 Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21.00 Ferencvaros-Noah
21.00 Panathinaikos-Rangers
21.30 Breidablik-Lech Poznan
21.45 Salzburg-Brann
22.00 Servette-Viktoria Plzen