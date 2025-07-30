Fenerbahçe-Lazio maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi? Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport canlı yayın frekans bilgisi…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçları öncesinde son prova niteliğindeki hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırlayacak. Taraftarlar, "Fenerbahçe-Lazio maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın S Sport canlı izleme ve frekans bilgileri!
FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son ciddi provasına Lazio karşısında çıkıyor. 30 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE-LAZİO MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Lazio hazırlık maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmayı televizyon dışında takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformu üzerinden maçı canlı izleyebilecek.