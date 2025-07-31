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Federico Chiesa'dan Fenerbahçe'ye ret! Yeni takımı belli oluyor

İtalya Milli Takımı ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Federico Chiesa, kariyerinde yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Liverpool'da geçirdiği verimsiz sezonun ardından 14 numaralı formayı taşıyan yıldız futbolcu, Premier Lig macerasını noktalıyor. Teknik direktör Arne Slot’un oyuncuyu Asya kampı kadrosuna dahil etmemesi, ayrılık kararını kesinleştirmiş durumda. Fenerbahçe ile de anılan Chiesa'nın yeni durağı belli oldu.

Giriş Tarihi:
Federico Chiesa'dan Fenerbahçe'ye ret! Yeni takımı belli oluyor

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Chiesa'ya Türkiye'den de teklifler geldi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya ilgisi olduğu öne sürülse de, Cenova doğumlu 27 yaşındaki futbolcu, kariyerini Avrupa'nın elit liglerinde sürdürmek istediğini belirterek bu ihtimali reddetti.

GERİ DÖNÜŞ İSTİYOR

Juventus'un yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Chiesa, şimdi yeniden Serie A'ya dönmeyi hedefliyor. Başarılı kanat oyuncusunun, İtalya'da kendini yeniden kanıtlamak ve milli takım formasını garantilemek istediği ifade ediliyor. Serie A'nın Chiesa için "yeniden doğuş" fırsatı olabileceği konuşuluyor.

MİLAN ÖNE ÇIKIYOR

AC Milan, Federico Chiesa'nın transferinde favori kulüp konumuna geldi. Oyuncunun, hem daha önce birlikte çalıştığı Massimiliano Allegri ile yeniden buluşma ihtimali hem de İtalya'da tanıdığı bir ligde forma giyecek olması cazip seçenekler arasında. Kırmızı-siyahlılar, oyuncunun düşük piyasa değerini fırsata çevirmek istiyor.

DİĞER İTALYAN KULÜPLERİ DE DEVREDE

Milan dışında Roma, Atalanta ve Inter gibi Serie A ekiplerinin de yıldız oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Özellikle Inter'in Lookman transferini gerçekleştirememesi halinde Chiesa'ya yönelmesi ihtimali yüksek. Roma cephesi ise teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin, Chiesa'yı takımın merkezine yerleştirmeye sıcak baktığı iddialarıyla öne çıkıyor.

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