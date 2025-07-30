Türkiye Formula 1 için aday!

Formula 1 yönetimi geçtiğimiz hafta açıkladığı 2026 yarış takviminde, ilk kez düzenlenecek olan Madrid Grand Prix'sine yer verdi. Kent merkezinde yapımı süren pistin uzunluğu 5.4 kilometreyi bulurken, projede 22 farklı viraj bulunuyor. İnşaatın bitiş tarihi olarak ise 30 Mayıs 2026 hedefleniyor.

Ancak pistin homologasyonu için FIA tarafından belirlenen sıkı kriterler ve yerel düzeyde yükselen siyasi tepkiler, Madrid'deki yarışın düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

İSTANBUL PARK HAZIRDA BEKLİYOR

Yaşanan bu belirsiz durum, İstanbul'u Formula 1 için ciddi bir alternatif olarak ön plana çıkarıyor. İstanbul Park'ın yönetiminin artık TOSFED'de olması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yarışın kalıcı olması için verdiği destek, Türkiye'nin bu konuda elini güçlendiriyor.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kısa süreli değil, uzun vadeli bir çözüm arayışında olduğunu dile getirdi. Ayrıca hükümetin projeye tam destek verdiğini ve mali yükümlülüklerin devlet tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN FORMULA 1 İÇİN AVANTAJLARI

Türkiye, yaklaşık 85 milyonluk nüfusu ile otomotiv sektöründe önemli bir pazar konumunda. Ülkede her yıl ortalama 1,2 milyon araç satılırken, genç nüfusun motor sporlarına duyduğu büyük ilgi de uluslararası organizasyonlar için cazip bir faktör oluşturuyor.

Ayrıca İstanbul'un coğrafi konumu lojistik anlamda büyük avantaj sağlıyor. Yarışın takvimdeki diğer etaplar Monza ve Azerbaycan arasında gerçekleşmesi planlanırken, İstanbul Park'ın lojistik geçişleri kolaylaştıracağı belirtiliyor.

IMOLA ALTERNATİFİ ŞÜPHELİ

Madrid GP'sinin alternatifi olarak gündeme gelen bir başka pist ise İtalya'nın Imola pisti. Ancak 2023 yılında yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edilen Imola yarışının Formula 1 takvimine dönüşünün henüz netleşmediği ifade ediliyor.

TOSFED, Formula 1 yönetiminin yıllık yaklaşık 60 milyon Euro tutarındaki bedelini karşılamaya hazır olduğunu açıkladı. Diğer yandan Imola yönetiminin ise Avrupa içinde dönüşümlü yarış takvimi konusunda görüşmeler yürüttüğü gelen bilgiler arasında.