Trabzonspor'dan Jeremie Boga transferi için kritik hamle

Trabzonspor'un, Jérémie Boga için gereken bonservis bedelini ödemede zorlandığı, bu sebeple takas formülünü devreye soktuğu belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Nice'in orta sahasına fiziksel güç katmayı hedefleyen Batista Mendy 'ye olan ilgisini değerlendirmek istiyor. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki Fransız orta sahayı, Boga transferinde takas unsuru olarak önerdi.

Nice yönetimi, Batista Mendy 'ye sıcak bakıyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fransız kulübü, Mendy'nin kadroya katılması durumunda UEFA listesine dahil edileceğini duyurdu. Ancak Fransızlar, alternatif oyuncular için de piyasayı yoklamayı sürdürüyor.

Jeremie Boga (Takvim Foto Arşiv)

JEREMIE BOGA SICAK DEĞİL

Trabzonspor'un hücum hattına kalite katmak istediği 28 yaşındaki Jérémie Boga, Nice ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar sürdürüyor. Ancak Fransız medyasına göre, Boga ilk etapta Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmıyor.

Buna rağmen Trabzonspor'un sunduğu cazip maaş teklifi, Fildişili oyuncunun fikrini değiştirebilir. Karadeniz ekibi, Boga'nın mevcut maaşını iki katına çıkararak ciddi bir teklifte bulundu.