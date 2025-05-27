Gökhan Gönül’den ayrılık kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'ün görevinden ayrıldığını açıkladı.Yapılan açıklamada, "Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır." denildi.2024 Ocak ayından bu yana Ümit Millî Takımda görev yaptığını belirten Gökhan Gönül, genç millî takımlar teşkilatının bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.Gökhan Gönül,diye konuştu.