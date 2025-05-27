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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sol dizinden ameliyat olduğunu ve tedavi sürecine başlandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:32 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:32
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezonun son maçı öncesinde Yunus Akgün'ün sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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