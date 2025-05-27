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Galatasaray'da yeni kaptan belli oldu!

Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaptanlık pazubendi Mauro Icardi'ye geçiyor. Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro Icardi üstlenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:45
Galatasaray’da yeni kaptan belli oldu!

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Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında duygusal anlar yaşandı ve Fernando Muslera'nın ayrılması kesinlik kazandı.

Taraftara cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesi ile veda etmeye hazırlanan Muslera, yeni sezonda yok.

YENİ KAPTAN ICARDI

Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro Icardi üstlenecek.

İKİNCİ KAPTAN ABDÜLKERİM BARDAKCI

Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak. Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi.

Icardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak. Öte yandan Icardi'nin de sakatlığını atlattığı ve sezon öncesindeki kampa tam olarak hazır gelmek için özel program uygulayacağı öğrenildi.

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