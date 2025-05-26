Valentin Rosier’den İspanya kararı!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, La Liga'yı 9. sırada tamamlayan Osasuna, Valentin Rosier'in bonservisini alarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Leganes ile olan sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun, Osasuna ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.