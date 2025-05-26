Valentin Rosier’den İspanya kararı!

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, La Liga'yı 9. sırada tamamlayan Osasuna, Valentin Rosier'in bonservisini alarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda Leganes ile olan sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun, Osasuna ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.
Valentin Rosier (Takvim Foto Arşiv)
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'tan sezon başında bedelsiz olarak ayrılan Rosier, bu sezon Leganes formasıyla La Liga'da 32 maça çıktı. Deneyimli sağ bek, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Gösterdiği istikrarlı performansla La Liga kulüplerinin dikkatini çeken Fransız futbolcu, kariyerine üst ligde devam etme fırsatı buldu.