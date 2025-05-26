Okan Buruk’tan Muslera ve Mertens açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.



Buruk, takımın tecrübeli futbolcuları Fernando Muslera ve Dries Mertens'in takımdan ayrılacağını söyledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Transfer yapacağız. Eksik mevkilerimiz var. Çok değerli oyuncular aramızdan ayrılacak. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda çok büyük payı olan iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Bizi çok duygulandırıyor. Her kutlama her maç... Bu duyguyu yoğun yaşıyoruz. Yerlerine önemli transferler yapmamız gerekecek.



Mertens ve Muslera örnek insanlar. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Ayrılık olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var." ifadelerini kullandı.