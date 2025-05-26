SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Matheus Cunha Manchester United ile anlaştı

Ruben Amorim, Rasmus Hojlund'un bekleneni verememesi ve Alejandro Garnacho ile Marcus Rashford'un yaz aylarında takımdan ayrılacak olması nedeniyle hücum opsiyonlarını güçlendirmek istiyor. Cunha Haziran 2030'a kadar anlaşma imzalayacak ve 2031'e kadar opsiyonu olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:01
Matheus Cunha Manchester United ile anlaştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a kaybederek kötü bir sezon geçiren kırmızı şeytanlar, Premier Lig'i 15. sırada tamamlamasının ardından 35 yıl sonra ikinci kez gelecek sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek.

Ruben Amorim, Rasmus Hojlund'un bekleneni verememesi ve Alejandro Garnacho ile Marcus Rashford'un yaz aylarında takımdan ayrılacak olması nedeniyle hücum opsiyonlarını güçlendirmek istiyor.

Cunha Haziran 2030'a kadar anlaşma imzalayacak ve 2031'e kadar opsiyonu olacak. Wolves 62.5 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini taksitler halinde alacak.

Leverkusende Erik ten Hag dönemi!Leverkusende Erik ten Hag dönemi!
Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde önemli açıklamalar
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Takvim duruşma tutanaklarına ulaştı: Kılıçdaroğlu yönetimi devralabilir
Dolmabahçe zirvesinin şifreleri! Ana gündem YPG’nin tasfiyesi... El Hol Kampı ve T4 Hava Üssü’ne 5’li mekanizma formülü
ABD’li Büyükelçi Barrack’tan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a eşi Brigitte Macron’dan tokat!
İslam Memiş’ten ’72 saat’ uyarısı: Gram altın 3. dalışa geçecek! Kurban öncesi 4.000 TL altı sarkma...
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’ye 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Türkiye’nin resmi taşınmaz değerleme uygulaması geliyor: Piyasadaki fiyat manipülasyonunun önüne geçilecek!
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...